Detienen a hombre con presunta droga en Bosques de la Huasteca

Los policías detectaron a un individuo manipulando varios envoltorios con características sospechosas, por lo que procedieron a abordarlo e inspeccionarlo

Un hombre fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Santa Catarina, luego de ser sorprendido en posesión de presuntas sustancias ilícitas en la colonia Bosques de La Huasteca.

De acuerdo con la información disponible, los hechos se registraron durante los primeros minutos del martes, al interior del estacionamiento de un establecimiento comercial ubicado sobre la avenida Torres, donde los oficiales realizaban recorridos de vigilancia.

En el lugar, los policías detectaron a un individuo manipulando varios envoltorios con características sospechosas, por lo que procedieron a abordarlo y realizarle una inspección preventiva.

El hombre se identificó como Samuel “N”, de 35 años de edad. Durante la revisión, los oficiales aseguraron dos bolsas con presunta marihuana y una más con aparente droga conocida como cristal.

Ante estos hechos, el sujeto fue detenido por su probable responsabilidad en delitos contra la salud y puesto a disposición del Ministerio Público correspondiente, quien será el encargado de determinar su situación jurídica conforme a la ley.