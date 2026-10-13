Detienen a hombre con pistola y nueve cartuchos en Escobedo

Los uniformados observaron al hombre cuando manipulaba un objeto con características de arma de fuego y posteriormente lo guardó en una mochila

Un hombre fue detenido por elementos de PROXPOL y del Ejército Mexicano tras presuntamente portar un arma de fuego y cartuchos sin el permiso correspondiente, en la colonia Lomas de Aztlán, en el municipio de Escobedo.

El detenido fue identificado como Ulises Román “N”, de 37 años, quien fue interceptado mientras los oficiales realizaban el Operativo Seguridad y Orden.

Localizan una pistola y nueve cartuchos en una mochila

De acuerdo con el reporte, los uniformados observaron al hombre cuando manipulaba un objeto con características de arma de fuego y posteriormente lo guardó en una mochila.

Al realizarle una inspección, le localizaron una pistola corta negra, calibre nueve milímetros, así como un cargador abastecido con nueve cartuchos.

Según el reporte, el hombre manifestó desconocer que el arma fuera real.

El detenido queda a disposición del Ministerio Público Federal

Tras el aseguramiento, el detenido y los indicios quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, que determinará su situación jurídica.