Detienen a hombre con orden de aprehensión vigente

Fuerza Civil y autoridades detuvieron a un hombre en Guadalupe durante operativo en la colonia Valle Soleado Fomerrey 107

Un hombre fue detenido por Fuerza Civil y el Grupo de Coordinación Metropolitana, en el municipio de Guadalupe.

Los hechos sucedieron durante un operativo en la colonia Valle Soleado Fomerrey 107; por elementos de la Defensa, Guardia Nacional, la Policía de Guadalupe y Fuerza Civil.

Mientras circulaban por las calles Valle de la Piedad y Valle Plano, encontraron a un par de hombres que aparentemente sostenían una riña; siendo uno de ellos el objetivo a localizar.

Al verse sorprendidos por la presencia de la autoridad, ambos sujetos intentaron darse a la fuga; sin embargo, uno fue interceptado, identificando como Yan “N”, de 20 años, a quien le decomisaron dosis de droga parecida a cristal y la marihuana.

Las autoridades policiales ya buscaban al ahora investigado, pues cuenta con una orden de aprehensión por el delito de secuestro agravado.

Por lo anterior, fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.