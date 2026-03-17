Detienen a hombre con orden de aprehensión en Apodaca

Al cotejar su nombre y apellido en el C-4, se estableció que Jaime Antonio tenía una orden de aprehensión vigente por el delito equiparable a violencia familiar

Elementos de la policía de Apodaca detuvieron a un hombre que fue detectado como sospechoso luego de que intentara darse a la fuga al ver la patrulla policiaca, en la vía pública de la colonia Misión San Pablo.

Identificado como Jaime Antonio N., de 29 años, fue detenido en el cruce de las calles Misión Córdoba y Misión Santander, tras responder con insultos y empujones a los uniformados, por lo que se le hizo ver que sería objeto de una revisión y un arresto por resistencia de particulares.

Al cotejar su nombre y apellido en el C-4, se estableció que Jaime Antonio tenía una orden de aprehensión vigente por el delito equiparable a violencia familiar, por lo que fue puesto a disposición del juez de control que giró el mandato judicial.