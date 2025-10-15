Detienen a hombre con motocicleta robada y un arma en Monterrey

Un hombre identificado como Irving Gerardo, de 31 años, intentó huir al ver a los oficiales, quienes le marcaron el alto y procedieron a inspeccionarlo

Un hombre identificado como Irving Gerardo, de 31 años, fue detenido por policías de Monterrey en la colonia Central, cuando circulaba en una motocicleta con reporte de robo y portaba un arma de fuego.

La detención ocurrió en avenida Rodrigo Gómez y Golfo de México, cuando los uniformados se encontraban realizando un recorrido de vigilancia.

El sospechoso intentó huir al ver a los oficiales, quienes le marcaron el alto y procedieron a inspeccionarlo.

Al verificar las placas, se confirmó que la moto había sido robada el 10 de octubre en la colonia Anáhuac, municipio de San Nicolás de los Garza.

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público.