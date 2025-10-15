Info 7 Logo
Detienen a hombre con motocicleta robada y un arma en Monterrey

Por: Humberto Salazar

14 Octubre 2025, 16:51

Un hombre identificado como Irving Gerardo, de 31 años, intentó huir al ver a los oficiales, quienes le marcaron el alto y procedieron a inspeccionarlo

Un hombre identificado como Irving Gerardo, de 31 años, fue detenido por policías de Monterrey en la colonia Central, cuando circulaba en una motocicleta con reporte de robo y portaba un arma de fuego.

La detención ocurrió en avenida Rodrigo Gómez y Golfo de México, cuando los uniformados se encontraban realizando un recorrido de vigilancia. 

El sospechoso intentó huir al ver a los oficiales, quienes le marcaron el alto y procedieron a inspeccionarlo. 

WhatsApp Image 2025-10-14 at 4.42.43 PM (1).jpeg

Al verificar las placas, se confirmó que la moto había sido robada el 10 de octubre en la colonia Anáhuac, municipio de San Nicolás de los Garza.

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público.

WhatsApp Image 2025-10-14 at 4.42.44 PM.jpeg

