Detienen a hombre con motocicleta robada en la colonia Moderna

Se localizó entre sus pertenencias una bolsa que contenía 13 envoltorios de plástico con hierba verde con características propias de la mariguana.

Un hombre fue detenido la madrugada del martes luego de ser sorprendido circulando en una motocicleta con reporte de robo y en posesión de varias bolsas con hierba verde con características similares a la mariguana, en hechos ocurridos en la colonia Moderna, al oriente de Monterrey.

La detención se registró alrededor de las 02:10 horas, en el cruce de Privada Cedro y Camelia, donde policías municipales realizaban un recorrido de vigilancia cuando detectaron a una persona que se desplazaba a bordo de una motocicleta Italika DM150, en color rojo, cuyo conductor adoptó una actitud evasiva al notar la presencia policial, por lo que fue interceptado metros más adelante.

Tras verificar la placa del vehículo, se informó que la motocicleta contaba con reporte de robo simple desde el pasado 23 de diciembre, en la colonia Blas Chumacero, en el municipio de San Nicolás de los Garza. Además, durante una revisión preventiva, se localizó entre sus pertenencias una bolsa que contenía 13 envoltorios de plástico con hierba verde con características propias de la mariguana.

El detenido, identificado como Luis Ángel M., de 34 años, fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey y puesto a disposición del Ministerio Público, autoridad que determinará su situación jurídica conforme avancen las investigaciones.