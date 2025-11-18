Detienen a hombre con motocicleta robada en Juárez, NL

Los oficiales patrullaban sobre la avenida El Sabinal cuando observaron al conductor salir a exceso de velocidad e incorporarse sin precaución

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Juárez, NL, detuvieron a un hombre que circulaba en una motocicleta sin placas, la cual posteriormente se confirmó contaba con reporte de robo vigente, durante recorridos de prevención y vigilancia del operativo Calles en Orden, en la colonia Terranova.

Los oficiales patrullaban sobre la avenida El Sabinal cuando observaron al conductor salir a exceso de velocidad e incorporarse sin precaución, poniendo en riesgo a dos peatones al casi atropellarlos.

Ante esta situación se le marcó el alto, pero el motociclista ignoró la instrucción y continuó su marcha, siendo alcanzado sobre avenida El Sabinal y Dunas de Bilbao, donde descendió de la unidad adoptando una actitud agresiva e insultando a los elementos.

Al verificar el número de serie con el C4, se confirmó que la motocicleta Italika 150 en color rojo con negro contaba con reporte de robo vigente, por lo que el conductor, identificado como Juan Antonio “N”, de 38 años, fue detenido por el delito de equiparable al robo de vehículo.

El sujeto fue puesto a disposición del Ministerio Público, mientras que la motocicleta quedó asegurada para las investigaciones correspondientes.