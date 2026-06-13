Detienen a hombre con motocicleta con reporte de robo

Personal de la Central de Radio del C4, detectó por las cámaras de videovigilancia a un hombre que lleva una motocicleta, con reporte de robo.

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Cuando viajaba a bordo de un motocicleta con reporte de robo, un sujeto fue captado por cámaras de seguridad del C-4 de Monterrey.

El inculpado fue interceptado cuando se desplazaba en la moto en el cruce de las calle Colón e Ignacio Vallarta a la altura de la colonia Industrial.

El presunto ladrón fue captado por las cámaras de seguridad municipal instaladas en ese sector de la ciudad.

Al activarse la alerta, varias unidades de la Policía Regia se desplazaron hasta ese punto de la ciudad.

En el cruce de calles fue detenido Jaime Elías, de 36 años de edad, quien no pudo comprobar la legalidad del vehículo.

Al ser investigado por los uniformados se dio a conocer que la moto tenía reporte de robo desde el pasado 10 de junio del presente año.

Se reveló que la moto desapareció afuera de un negocio de la calle Hermenegildo Galeana en pleno centro de Monterrey.

El inculpado fue entregado al Ministerio Público para que rinda su declaración y se integre la carpeta de investigación.