Detienen a hombre con motocicleta con reporte de robo en Cumbres

Un joven de 19 años fue detenido por elementos de la Policía de Monterrey luego de que presuntamente circulaba en una motocicleta con reporte de robo en calles de la colonia Paseo de Cumbres.

El arresto se registró este jueves alrededor de las 19:15 horas en el cruce de Paseo de Cumbres y Prolongación Ruiz Cortines, cuando los oficiales realizaban un recorrido de prevención y vigilancia por la zona.

De acuerdo con el informe policial, los agentes observaron a un joven que conducía una motocicleta Bajaj Pulsar color negro con placas 70SHS3, por lo que procedieron a marcarle el alto para una revisión.

Motocicleta tenía reporte de robo en García

Tras verificar los datos del vehículo con la Central de Radio, los uniformados fueron informados de que la unidad contaba con reporte de robo desde el pasado 23 de enero.

El reporte indicaba que la motocicleta había sido sustraída en la colonia Valle de Lincoln, sector Fraile, en el municipio de García.

Ante esta situación, los oficiales procedieron a la detención de Jean Carlos R., de 19 años de edad, quien fue asegurado en el lugar mientras conducía el vehículo.

Trasladan al detenido ante el Ministerio Público

Tras su captura, el joven fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición del Ministerio Público, autoridad que se encargará de continuar con las investigaciones correspondientes para determinar su situación legal.