Detienen a hombre con moto sin placa en Monterrey

Policía de Monterrey detuvo a un hombre que circulaba en motocicleta sin placa y con serie alterada en la colonia Nueva Española; quedó a disposición del MP

Oficiales de la Policía de Monterrey detuvieron a un hombre que presuntamente circulaba en una motocicleta sin placa de circulación y con la serie alterada, en hechos registrados en la colonia Nueva Española.

La captura de Azarel de Jesús A., de 33 años, ocurrió alrededor de las 04:25 horas en el cruce de La Rioja y Puerto de Palos, al oriente de la ciudad.

De acuerdo con el reporte, los elementos realizaban un recorrido de prevención y vigilancia cuando observaron al masculino a bordo de una motocicleta sin placa y sin portar casco de seguridad, por lo que le marcaron el alto.

El conductor accedió de inmediato a detenerse. Al inspeccionar la unidad, una Italika 250DM color negro con gris, los oficiales confirmaron que no contaba con placa de circulación. Además, al revisar la serie, detectaron que presentaba alteraciones.

Ante estas irregularidades, los uniformados procedieron con la detención del hombre, quien fue trasladado a las instalaciones de la corporación y quedó a disposición del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.