Detienen a hombre con moto robada en el centro de Monterrey

Por: Danea Lázaro 30 Octubre 2025, 17:24

Autoridades informaron que el hurto ocurrió este mismo jueves y que en solo unas horas lograron detener al sospechoso gracias al C4

Una persecución registrada en calles del centro de Monterrey movilizó a los elementos de Policía Municipal, luego de que cámaras del C4 alertaran de una motocicleta circulando a pesar de contar con reporte de robo. Fue desde la calle Juárez y Arramberri, donde las cámaras observaron al hombre sospechoso manejando la unidad en dirección al norte; posteriormente, los uniformados iniciaron la persecución. Luego de seguirlo por varias cuadras, el hombre identificado como Andrés "N", de 29 años, fue detenido en el cruce de las avenidas Madero y Joaquín Leal. Se informó que el robo ocurrió este mismo jueves y en apenas unas horas se logró la detención, el sujeto fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, quedando a disposición del ministerio público.