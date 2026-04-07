Detienen a hombre con más de 100 dosis de droga en Monterrey

Durante la revisión, los agentes le aseguraron decenas de dosis de marihuana y cristal, además de dinero en efectivo, una báscula y un teléfono celular

Elementos de Fuerza Civil y de la Agencia Estatal de Investigaciones detuvieron a un hombre en posesión de más de 100 dosis de droga, en el municipio de Monterrey.

La captura se registró la mañana de este domingo en la colonia Hogares Ferrocarrileros, durante un operativo de vigilancia.

El sospechoso, identificado como Héctor “N”, de 43 años, fue interceptado tras conducir a exceso de velocidad en un vehículo.

Durante la revisión, los agentes le aseguraron decenas de dosis de marihuana y cristal, además de dinero en efectivo, una báscula y un teléfono celular.

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público, que definirá su situación legal.