Detienen a hombre con más de 100 dosis de droga en Independencia

Un hombre fue detenido en la colonia Independencia con más de 100 envoltorios de presunta marihuana y cristal durante un operativo estatal

Un hombre fue detenido por elementos de Fuerza Civil y de la Agencia Estatal de Investigaciones tras ser sorprendido en posesión de más de 100 envoltorios con presuntas drogas, durante un operativo realizado en la colonia Independencia.

Los hechos ocurrieron la mañana de este lunes, cuando corporaciones estatales implementaban un despliegue estratégico en la zona para la detección de actividades ilícitas.

Fue en el cruce de las calles Zacatecas y 16 de Septiembre donde los agentes observaron a dos hombres que aparentemente consumían sustancias ilegales.

Al intentar abordarlos, uno de los sujetos logró darse a la fuga, mientras que el segundo, identificado como Javier “N”, de 40 años de edad, fue interceptado por los elementos.

Durante la revisión, los oficiales localizaron entre sus pertenencias 82 bolsas con hierba verde y seca con características similares a la marihuana, así como 23 dosis de una sustancia sólida granulada, presuntamente cristal, además de otros indicios.

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público, quien se encargará de determinar su situación legal.