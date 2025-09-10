Detienen a hombre con más de 100 dosis de droga en Guadalupe

El detenido fue trasladado y puesto a disposición del Ministerio Público, que definirá su situación jurídica en las próximas horas

Un hombre fue detenido en posesión de más de un centenar de dosis de droga durante un operativo conjunto del Grupo de Coordinación Metropolitana en el municipio de Guadalupe.

De acuerdo con los reportes, la acción se llevó a cabo la mañana del domingo en la colonia 2 de Julio, donde elementos de la Policía Municipal y Fuerza Civil desplegaron un operativo de disuasión delictiva.

En la calle Los Pinos, los agentes detectaron al conductor de una motocicleta Honda roja que ingería bebidas alcohólicas mientras circulaba. Tras marcarle el alto, fue interceptado en el cruce con la calle Pirul.

El hombre se identificó como Hugo “N”, de 40 años, a quien se le realizó una revisión precautoria. En sus pertenencias fueron localizadas 158 dosis de droga con las características de la marihuana y el cristal, además de otros indicios.

El detenido fue trasladado y puesto a disposición del Ministerio Público, que definirá su situación jurídica en las próximas horas.