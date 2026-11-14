Detienen a hombre con mariguana; lo investigan por robo

Jesús “N” fue capturado en la colonia Industrial tras presuntamente ignorar un semáforo; autoridades lo relacionan con robos en distintos sectores de Monterrey

Un hombre de 41 años fue detenido por elementos de la Policía de Monterrey, luego de que presuntamente le encontraran nueve bolsas con hierba verde con características similares a la mariguana. Además, es investigado por su probable participación en el robo de baterías para vehículos en distintos sectores de la ciudad.

El detenido, identificado como Jesús “N”, fue capturado alrededor de las 10:45 horas en el cruce de las calles Colón y América, en la colonia Industrial.

Lo detienen tras presuntamente ignorar un semáforo

De acuerdo con el reporte policial, los uniformados realizaban labores de prevención y vigilancia cuando detectaron una camioneta Cadillac Escalade, en color negro y con placas RXZ-147-C, cuyo conductor presuntamente ignoró la luz roja de un semáforo.

Al marcarle el alto, el automovilista detuvo la marcha, pero presuntamente comenzó a insultar y a mostrarse agresivo con los oficiales, por lo que procedieron a realizarle una inspección.

Durante la revisión, los policías localizaron entre sus pertenencias y en el interior del vehículo nueve envoltorios con hierba verde, aparentemente mariguana, motivo por el cual fue detenido.

Investigan su probable participación en robo de baterías

Asimismo, las autoridades señalaron que el hombre es investigado por su probable participación en el robo de baterías para automóviles, las cuales presuntamente comercializaba entre conocidos que le solicitaban diferentes marcas mediante mensajes de WhatsApp.

Uno de los robos que se le atribuyen bajo investigación habría ocurrido el pasado domingo 1 de noviembre en calles de la colonia Plutarco Elías Calles, ubicada al norponiente de Monterrey.