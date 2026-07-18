Detienen a hombre con machete tras agredir a vecina en Salinas

Paramédicos brindaron atención a la mujer lesionada en el lugar, ya que presentaba una lesión en uno de sus brazos, no fue necesario trasladarla a un hospital.

Durante la noche de este jueves se registró una intensa movilización de cuerpos de auxilio y elementos policiacos en la calle Rosas, de la colonia Bosques de los Nogales, en el municipio de Salinas Victoria, luego de que un hombre presuntamente bajo los efectos de alguna sustancia protagonizara un violento altercado.

De acuerdo con versiones de vecinos, el hombre salió de su domicilio gritando que prendería fuego a su vivienda, lo que provocó alarma entre los habitantes del sector. Una vecina intentó calmarlo; sin embargo, el sujeto reaccionó de forma agresiva, comenzó a insultarla y posteriormente tomó un bloque de concreto que le lanzó, golpeándola en uno de sus brazos.

Tras la agresión, algunos vecinos intentaron controlar la situación, pero el hombre volvió a ingresar a su domicilio y momentos después salió portando un machete, con el que presuntamente amenazó a las personas que permanecían en el lugar.

Minutos más tarde arribaron elementos de la Policía de Salinas Victoria, quienes lograron someter al individuo y detenerlo, evitando que la situación escalara a consecuencias mayores.

Paramédicos brindaron atención a la mujer lesionada en el lugar, ya que presentaba una lesión en uno de sus brazos; sin embargo, no fue necesario trasladarla a un hospital.

El detenido fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes, quienes realizarán las investigaciones para determinar su situación jurídica.