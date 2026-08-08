Detienen a hombre con historial de robos a viviendas en Guadalupe

El detenido fue identificado como Alan Ovalle, de 36 años, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público por delitos contra la salud.

Un hombre que ya tenía historial por robos a casa habitación en Guadalupe fue finalmente detenido por elementos de la Policía municipal, quienes además le aseguraron 15 dosis de cristal durante una inspección preventiva.

El ahora detenido era considerado un objetivo prioritario para las autoridades, ya que era investigado por la Unidad de Investigación Criminal tras ser videograbado por cámaras de seguridad presuntamente cometiendo diversos robos a viviendas. Además, era señalado como reincidente en este tipo de delitos.

Como resultado de las labores de seguimiento e inteligencia, los policías lograron ubicarlo en el cruce de las calles Tequila y De los Claveles, en la colonia Tierra Propia, donde fue interceptado.

Durante una inspección preventiva, los oficiales le aseguraron 15 dosis de la droga conocida como cristal.

El detenido fue identificado como Alan Ovalle, de 36 años, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público por delitos contra la salud.

Las autoridades informaron que las investigaciones continuarán para determinar su probable participación en los robos a casa habitación que se le atribuyen y esclarecer si está relacionado con otros hechos delictivos registrados en el municipio.