Detienen a hombre con drogas y vehículo robado en San Nicolás

La Policía de San Nicolás detuvo a un sujeto que fue sorprendido conduciendo un vehículo con reporte de robo y al someterlo a revisión se le encontró una arma de fuego tipo escuadra y varias dosis de droga, por lo que fue puesto a disposición de las autoridades investigadoras.

Fue en las calles Año Internacional de la Mujer y María Cárdenas, en la colonia Mujeres Ilustres, cerca de las 15:56 horas aproximadamente, cuando los oficiales que realizaban recorridos de vigilancia detectaron un auto Tsuru color blanco que conducía al sujeto.

Luego de pedirle detener la marcha del vehículo para una revisión, los policías de San Nicolás consultaron con el C4 el estatus de las placas de dicho vehículo, resultando contar con reporte de robo, por lo que de inmediato revisaron al sujeto y el interior del vehículo.

Al someterlo a la inspección, al sujeto de nombre Mario Francisco R. de 34 años apodado "El Chombo" y con domicilio en la colonia Aquiles Serdán, se le encontró una arma, calibre 9 mm, marca Smith & Wesson así como envoltorios de plástico engrapados conteniendo en su interior sustancia sólida cristalina con características al cristal.

Por lo cual fue puesto a disposición de las autoridades investigadoras, así como el vehículo, el arma y las dosis de drogas.



SE ASEGURA

• Un Vehículo Nissan Tsuru color blanco placas de circulación SXD-066-B, Número de Serie: 3N1EB31S4WL077423.

• Un arma de fuego tipo escuadra color negro calibre 9mm, marca Smith & Wesson.

• Un Cargador de arma de fuego.

• 11- Once cartuchos hábiles calibre 9mm.

• Un cartucho habil calibre .380 mm.

• Envoltorios de papel aluminio contenido en su interior sustancia sólida cristalina con características al cristal.

• Envoltorios de plástico engrapados contenido en su interior sustancia sólida cristalina con características al cristal.

• Una báscula digital color gris.

• Un telefono celular marca Samsung color azul celeste.

• $200 Doscientos pesos en efectivo.