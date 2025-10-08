Detienen a hombre con drogas; era buscado en Veracruz

En este operativo participaron elementos de la Defensa, Guardia Nacional, la Agencia Estatal de Investigaciones, la Policía Municipal y Fuerza Civil

Gracias a trabajos de inteligencia realizados en el municipio de Pesquería, autoridades del Grupo de Coordinación Metropolitana detuvieron a un hombre, quien era buscado en el estado de Veracruz.

Esta aprehensión se realizó el lunes por la tarde en calles de la colonia Centro, precisamente en el cruce del libramiento Pesquería y Batallón de San Blas, donde los uniformados observaron un vehículo que tenían marcado como sospechoso.

Al notar su presencia, abordaron al individuo, identificado como Mauricio "N", de 32 años de edad, a quien se le decomisaron 45 evoltorios de hierba verde y seca con características de la marihuana y 54 dosis de lo que aparenta ser droga tipo cristal.

Mientras investigaban sobre él, autoridades descubrieron que el sujeto cuenta con una orden de aprehensión por secuestro en Veracruz., por lo que fue puesto a disposición del Ministerio Público.

En este operativo participaron elementos de la Defensa, Guardia Nacional, la Agencia Estatal de Investigaciones, la Policía Municipal y Fuerza Civil.