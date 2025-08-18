Detienen a hombre con droga; ya era investigado por robo

Un hombre fue detenido en Monterrey, luego que presuntamente le encontraran seis envoltorios con droga; ya era investigado por robo de autopartes

Un hombre que caminaba por calles de la colonia Industrial, fue detenido por oficiales de la Policía de Monterrey, luego que presuntamente le encontraran en su poder seis envoltorios con droga, similar a la mariguana y al cristal.

El detenido fue identificado como Édgar "N", de 36 años de edad, a quien capturaron en las avenidas Conchello y Colón, a las 04:30 horas.

Elementos de la Policía de Monterrey realizaban labores de vigilancia, cuando observan a un masculino que al ver la presencia de las autoridades toma una actitud evasiva e intenta correr, por lo que logran su detención.

Tras realizarle una revisión le encuentran entre su ropa seis envoltorios con enervantes, con las características de la mariguana y la droga tipo cristal, por lo que es detenido.

Cabe mencionar que al investigar el status del masculino, el presunto está relacionado por robos de autopartes del día 10 de octubre de 2024.

El hombre fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición de las autoridades competentes.