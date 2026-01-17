Detienen a hombre con droga y vehículo robado en Monterrey

La captura de Andrés Alejandro O., de 30 años de edad, se registró a las 14:00 horas en Adolfo Prieto y Vicente Suárez, en la colonia Obrera.

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Un joven fue detenido por elementos de la Policía de Monterrey tras presuntamente encontrarle droga entre sus pertenencias, además de que el vehículo que conducía es investigado por su posible relación con un robo a una tienda de conveniencia, ocurrido horas antes en la colonia Obrera.

La detención de Andrés Alejandro O., de 30 años de edad, se registró alrededor de las 14:00 horas en el cruce de Adolfo Prieto y Vicente Suárez, cuando oficiales municipales realizaban labores de prevención y vigilancia.

De acuerdo con la corporación, personal del C4 regiomontano alertó a los uniformados sobre un automóvil Chevrolet Ónix color rojo, con placas SUR-714-B, el cual fue captado en tiempo real por las cámaras de videovigilancia y contaba con reporte de haber sido utilizado para huir tras un asalto a una tienda Seven Eleven, ocurrido aproximadamente 12 horas antes.

Los policías lograron ubicar el vehículo y detener al conductor, a quien se le informó que el auto presuntamente estuvo involucrado en el robo cometido a las 02:10 horas en el establecimiento ubicado en Juan Escutia y Adolfo Prieto, en la misma colonia.

Durante la revisión precautoria, los oficiales localizaron en una mochila tipo mariconera una bolsa con hierba verde con características similares a la mariguana, con cantidad estimada para la elaboración de alrededor de 30 cigarrillos.

El detenido fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición de las autoridades competentes, mientras continúan las investigaciones por los delitos que resulten.

Estas acciones forman parte de la estrategia “Escudo”, implementada por la actual administración municipal, con el objetivo de reforzar la seguridad y reducir la incidencia delictiva en la ciudad.