Detienen a hombre con droga y seis celulares en Monterrey

El hombre de 49 años fue detenido en avenida San Nicolás y Ladrón de Guevara; le aseguraron una bicicleta, encontraron droga y seis celulares

Un hombre fue detenido por oficiales de la Policía de Monterrey, al presuntamente encontrarle una bolsa con hierba verde similar a la mariguana, cuatro envoltorios con una sustancia parecida a la droga tipo cristal y seis celulares, en la colonia Del Norte.

Los hechos se registraron a las 21:35 horas en avenida San Nicolás y Ladrón de Guevara, donde fue capturado Guadalupe Alonso "N" de 49 años de edad, quien tenía al lado una bicicleta en color negro con blanco.

Elementos de la Policía de Monterrey realizaban un recorrido de prevención y vigilancia, cuando visualizan a un masculino olrinando en la calle por lo que detienen la marcha de la patrulla.

Los uniformados municipales le mencionan que es una falta administrativa y proceden a revisarlo, encontrándole una bolsa con hierba verde con las características de la mariguana.

Además, cuatro envoltorios anudados con una sustancia parecida a la droga tipo cristal y seis celulares, de los cuales no pudo justificar su legal posesión, por lo que fue detenido, mientras la bicicleta también la aseguraron.

El presunto fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición de las autoridades competentes, quienes deslindarán responsabilidades.