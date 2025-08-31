Info 7 Logo
VIE 14 FEB
30°

Nuevo León

Detienen a hombre con droga y seis celulares en Monterrey

Por: INFO 7

30 Agosto 2025, 09:42

Compartir

El hombre de 49 años fue detenido en avenida San Nicolás y Ladrón de Guevara; le aseguraron una bicicleta, encontraron droga y seis celulares

Detienen a hombre con droga y seis celulares en Monterrey
Publicidad

Un hombre fue detenido por oficiales de la Policía de Monterrey, al presuntamente encontrarle una bolsa con hierba verde similar a la mariguana, cuatro envoltorios con una sustancia parecida a la droga tipo cristal y seis celulares, en la colonia Del Norte.

Los hechos se registraron a las 21:35 horas en avenida San Nicolás y Ladrón de Guevara, donde fue capturado Guadalupe Alonso "N" de 49 años de edad, quien tenía al lado una bicicleta en color negro con blanco.

Detienen a hombre con droga y seis celulares en Monterrey

Elementos de la Policía de Monterrey realizaban un recorrido de prevención y vigilancia, cuando visualizan a un masculino olrinando en la calle por lo que detienen la marcha de la patrulla.

Los uniformados municipales le mencionan que es una falta administrativa y proceden a revisarlo, encontrándole una bolsa con hierba verde con las características de la mariguana.

Además, cuatro envoltorios anudados con una sustancia parecida a la droga tipo cristal y seis celulares, de los cuales no pudo justificar su legal posesión, por lo que fue detenido, mientras la bicicleta también la aseguraron.

Detienen a hombre con droga y seis celulares en Monterrey

El presunto fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición de las autoridades competentes, quienes deslindarán responsabilidades.

Detienen a hombre con droga y seis celulares en Monterrey

Comentarios