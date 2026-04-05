Detienen a hombre con droga y motocicleta robada en Mitras Centro

Tras su detención, los oficiales verificaron el estatus del vehículo, confirmando que contaba con reporte de robo horas antes en la colonia Nuevas Colonias.

Un hombre fue detenido por oficiales de la Policía de Monterrey luego de ser sorprendido en posesión de una motocicleta con reporte de robo, además de presuntamente portar droga, en calles de la colonia Mitras Centro.

La captura se registró alrededor de las 20:50 horas en el cruce de las avenidas Madero y Moisés Sáenz, donde fue interceptado Jesús Fernando G., de 32 años de edad, quien circulaba a bordo de una motocicleta Vento en color blanco con rojo, con placas de circulación 27SBF2.

De acuerdo con el reporte, los elementos realizaban labores de vigilancia cuando recibieron el aviso del C4 sobre un hombre que se desplazaba en una motocicleta con reporte de robo reciente. Al ubicarlo, le marcaron el alto; sin embargo, el conductor hizo caso omiso y aceleró la marcha, lo que originó una breve persecución que concluyó metros más adelante.

Tras su detención, los oficiales verificaron el estatus del vehículo, confirmando que contaba con reporte de robo horas antes en la colonia Nuevas Colonias.

Durante una revisión, al hombre le fueron encontrados dos envoltorios con una sustancia con características similares a la droga tipo cristal.

El detenido fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey y puesto a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica.