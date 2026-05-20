Detienen a hombre con droga y efectivo en el Centro de Monterrey

El hombre fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey y posteriormente quedó a disposición del Ministerio Público

Un hombre fue detenido por elementos de la Policía de Monterrey luego de que presuntamente le aseguraran varias dosis de droga y dinero en efectivo durante un recorrido de vigilancia en el Centro de la ciudad.

La detención ocurrió alrededor de las 02:40 horas en el cruce de las calles Aramberri y Emilio Carranza, cuando oficiales municipales realizaban labores de prevención y observaron a un hombre que, al notar la presencia policiaca, comenzó a caminar de manera evasiva y aparentemente intentó retirarse del lugar.

De acuerdo con el informe, esta actitud llamó la atención de los uniformados, quienes le marcaron el alto para realizarle una revisión preventiva.

El detenido fue identificado como Arturo Emir T., de 40 años, quien presuntamente reaccionó de forma agresiva al ser interceptado por los oficiales.

Tras la inspección, los policías señalaron que le encontraron 12 bolsas de plástico que contenían hierba verde con características similares a la mariguana, además de 5 mil 660 pesos en efectivo.

El hombre fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey y posteriormente quedó a disposición del Ministerio Público, autoridad que determinará su situación jurídica.

La detención fue informada por la corporación municipal como parte de un operativo de vigilancia desplegado en el primer cuadro de la ciudad.