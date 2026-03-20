Detienen a hombre con droga y dinero en efectivo en Santiago

El detenido fue identificado como José “N”, de 34 años, quien señaló tener domicilio en el municipio de Cadereyta, Nuevo León, y estar desempleado

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Santiago detuvieron a un hombre por su presunta participación en delitos contra la salud.

El detenido fue identificado como José “N”, de 34 años, quien señaló tener domicilio en el municipio de Cadereyta, Nuevo León, y estar desempleado.

De acuerdo con el informe de las autoridades, la detención ocurrió sobre la carretera a San Mateo, a la altura de la comunidad La Tinaja, luego de que el hombre intentara huir al percatarse de la presencia policial.

Al ser interceptado, los oficiales le aseguraron 27 envoltorios de plástico que contenían una sustancia con características similares a la droga conocida como cristal.

Tras su captura, el detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía General de Justicia, donde se determinará su situación jurídica por la probable comisión de delitos contra la salud.