Detienen a hombre con droga y dinero en efectivo en Juárez

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Juárez detuvieron a Leonardo Daniel “N”, de 38 años, por delitos contra la salud durante los recorridos de prevención y vigilancia del operativo Calles en Orden.

La intervención ocurrió cuando elementos municipales efectuaban patrullajes en la colonia Residencial San Juan y observaron a un hombre que realizaba sus necesidades fisiológicas en la vía pública.

Al abordarlo, se le practicó una inspección preventiva, durante la cual se le localizó una mochila tipo mariconera que contenía diversas bolsas tipo ziploc con una sustancia sólida y cristalina con características de la droga conocida como cristal, además de una báscula gramera y dinero en efectivo.

El hombre fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público por delitos contra la salud, junto con los indicios asegurados.