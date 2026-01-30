Detienen a hombre con droga y chalecos tácticos en Monterrey

El hombre, identificado como Rogelio ‘N’ fue detenido en la colonia Terminal con 22 dosis de presunta cocaína, chalecos antibalas, báscula y efectivo

Un hombre fue detenido durante la madrugada en la colonia Terminal, en Monterrey, tras ser sorprendido en posesión de presunta droga y tres chalecos tácticos, durante un recorrido de vigilancia realizado por elementos de seguridad.

Los hechos se registraron alrededor de las 00:40 horas, en el cruce de las calles Julián Villarreal y Plan de Ayutla, al oriente de la ciudad, donde los oficiales observaron a un individuo que caminaba en actitud sospechosa, cargando una bolsa de plástico negra, similar a las utilizadas para basura.

Al aproximarse para realizar una revisión preventiva, el hombre, identificado como Rogelio ‘N’ de 32 años, presuntamente reaccionó de manera agresiva y se negó a permitir la inspección, por lo que fue sometido por los oficiales. Tras revisar el contenido de la bolsa, se localizaron tres chalecos antibalas de color negro, así como 22 envoltorios con una sustancia sólida con características similares a la cocaína, tanto en polvo como en piedra.

Además, se aseguró una báscula digital gramera y 250 pesos en efectivo, por lo que el individuo fue detenido y trasladado a las instalaciones correspondientes para continuar con el procedimiento legal.