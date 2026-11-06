Detienen a hombre con droga y arma; lo investigan por homicidio

El detenido, identificado como Jean Carlos 'N', fue capturado por la Policía de Juárez, en la colonia Paseo de las Lomas, durante el Operativo Calles en Orden

Un hombre de 24 años fue detenido por posesión de droga y portación ilegal de arma de fuego, además de ser investigado por su presunta participación en un homicidio ocurrido en la colonia Hacienda Santa Lucía, en el municipio de Juárez.

El detenido, identificado como Jean Carlos “N”, fue capturado por elementos de la Policía municipal en la colonia Paseo de las Lomas, durante el Operativo Calles en Orden.

De acuerdo con las autoridades, los oficiales atendieron un reporte sobre un hombre que presuntamente ofrecía sustancias ilícitas a transeúntes y portaba un arma de fuego.

Al localizarlo junto a una motocicleta Italika FT-150, le realizaron una inspección en la que encontraron un arma corta calibre .380, con cargador y dos cartuchos, así como diversas dosis de presunta droga tipo cristal, marihuana y cocaína en piedra.

También le aseguraron dinero en efectivo y la motocicleta en la que se desplazaba.

El hombre quedó a disposición del Ministerio Público por delitos contra la salud y portación ilegal de arma de fuego, mientras continúan las investigaciones para establecer si está relacionado con el homicidio.