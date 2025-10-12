Detienen a hombre con droga y arma en la colonia Industrial

Un hombre fue detenido por oficiales de la Policía de Monterrey tras alterar el orden en la vía pública y presuntamente portar droga y un arma de fuego

Los hechos ocurrieron a las 17:50 horas en el cruce de Colón y Vallarta, donde fue arrestado José del Carmen T., de 42 años y originario de Veracruz.

Elementos municipales realizaban un recorrido de vigilancia cuando observaron al individuo gritando palabras altisonantes y manoteando. Al acercarse, el hombre comenzó a insultarlos, por lo que le pidieron tranquilizarse, pero se mostró más agresivo.

Ante su actitud, los uniformados procedieron a detenerlo por desacato a la autoridad. Durante la revisión, le encontraron un arma tipo escuadra y 10 bolsas con hierba verde con características de la mariguana, por lo que su situación jurídica cambió.

La detención forma parte de la estrategia Escudo, implementada por la actual administración para fortalecer la seguridad y reducir delitos en la ciudad.

El detenido fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey y quedó a disposición del Ministerio Público.