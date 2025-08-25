Detienen a hombre con droga y arma en Juárez

En operativo 'Calles en Orden', policías de Juárez detuvieron a un hombre en Valle Condesa que portaba droga y un arma de fuego

En un recorrido de prevención y vigilancia en el operativo “Calles en Orden”, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Juárez detuvieron a un hombre que portaba droga y un arma de fuego en la colonia Valle Condesa.

Los oficiales circulaban sobre la avenida Eloy Cavazos, en su cruce con la avenida Toledo, cuando observaron a un individuo que realizaba sus necesidades fisiológicas en la vía pública.

Al acercarse e identificarlo, procedieron a una inspección preventiva.

El hombre fue identificado como Jaime Alexis “N”, de 27 años, quien llevaba consigo una mochila negra en cuyo interior se localizaron diversas bolsas plásticas con sustancia cristalina con las características de la droga conocida como “cristal”.

Además, le hallaron una báscula digital, un arma corta calibre 9 milímetros con cargador y siete cartuchos útiles, así como dinero.

Ante este hallazgo, los policías procedieron a su detención y aseguraron los indicios, siendo puesto a disposición del Ministerio Público por delitos contra la salud y portación prohibida de arma de fuego.

Esta detención forma parte de las acciones permanentes del operativo “Calles en Orden”, que busca mantener la seguridad en las colonias del municipio mediante recorridos de prevención y vigilancia.