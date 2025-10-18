Detienen a hombre con droga y 15 mil pesos en Monterrey

Elementos de la Policía de Monterrey observaron a un hombre que escandalizaba en la vía pública, además de atravesarse a los vehículos.

Un hombre fue detenido por oficiales de la Policía de Monterrey, por presuntamente tener en su poder 19 bolsas con hierba verde similar a la mariguana, 14 con una sustancia sólida parecida a la cocaína en piedra, 35 dólares y cerca de 15 mil pesos en efectivo.

Los hechos se registraron a las 22:20 horas de este jueves en Bernardo Reyes y Miguel Domínguez, en la colonia Industrial, donde fue capturado Cristoffe Adrián B., de 45 años de edad.

Elementos de la Policía de Monterrey realizaban un recorrido de prevención y vigilancia, cuando observan a un hombre que escandalizaba en la vía pública, además de atravesarse a los vehículos.

Con el objetivo de que no fuera a suceder un hecho de tránsito o alguna persona saliera afectada, le piden que se ponga en la banqueta y se tranquilice, pero responde con palabras malsonantes, además de lanzar golpes a los oficiales, quienes lo someten.

Al inspeccionar una mochila tipo “mariconera” que portaba, le encuentran 19 bolsas transparentes con hierba verde con las características de la mariguana, así como 14 con una sustancia sólida similar a la cocaína en piedra y una báscula digital.

También le localizan cerca de 15 mil pesos en efectivo y 35 dólares.

El detenido fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición del Ministerio Público.