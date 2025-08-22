Detienen a hombre con droga; vinculado a robos en carretera

Fuerza Civil detuvo a Hugo “N”, de 28 años, con drogas y presunto vínculo a robos en carretera y un grupo delictivo en Villas de San Sebastián

Elementos de Fuerza Civil detuvieron a un hombre en posesión de varias dosis de droga, quien además estaría relacionado con robos en carretera y actividades de un grupo delictivo.

El detenido fue identificado como Hugo “N”, de 28 años, y su captura se registró en la colonia Villas de San Sebastián, en el cruce de Obreros y San Bernabé, durante un operativo realizado por la policía estatal.

Durante el despliegue, los agentes identificaron un vehículo Volkswagen Jetta que coincidía con la descripción de un objetivo previamente identificado y lograron interceptarlo.

Al realizarle una inspección, se le decomisaron dosis de marihuana y cocaína.

De acuerdo con las autoridades, el sujeto era buscado por su presunta participación en un grupo criminal, y se le señala como generador de violencia, además de estar vinculado a diversos robos cometidos en carreteras del estado.

El detenido fue puesto a disposición del ministerio público.