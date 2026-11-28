Detienen en Monterrey a hombre con 25 dosis de presunta droga, un arma y una báscula; lo investigan por extorsiones y robos violentos.

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Un hombre fue detenido por elementos de la Policía de Monterrey, luego de que presuntamente le encontraran 25 dosis de droga.

El detenido fue identificado como Roberto Carlos “N”, de 34 años, quien fue capturado en el cruce de las calles 12 de Abril y Xicoténcatl, en la colonia Rubén Jaramillo.

De acuerdo con el reporte policial, los oficiales realizaban labores de vigilancia cuando observaron al hombre escandalizando en la vía pública, por lo que se acercaron para entrevistarlo.

Durante la revisión, localizaron en una mochila 25 bolsas con hierba verde con características similares a la mariguana, una pistola tipo escuadra y una báscula digital.

Además, las autoridades señalaron que el hombre es investigado por presuntamente realizar extorsiones y cobro de piso a comerciantes de la colonia Rubén Jaramillo y sectores aledaños.

También se le relaciona con dos robos con violencia a tiendas de conveniencia. El primero ocurrió el pasado 12 de noviembre en un establecimiento ubicado en el cruce de Madero y Degollado, en el Centro de Monterrey, donde presuntamente amagó con un arma blanca a los empleados y se apoderó de cuatro mil pesos, un teléfono celular y tres cajas de cigarros.

El segundo atraco habría ocurrido el 15 de noviembre en otra tienda de la misma cadena, ubicada en Bernardo Reyes y Melchor Múzquiz, en la colonia Industrial, de donde sustrajo diversos artículos.

Asimismo, es investigado por un presunto asalto a una persona cometido el 21 de noviembre en el cruce de Luis Quintanar y 20 de Noviembre, en la colonia Garza Nieto.

El hombre fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey y quedó a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica.