Detienen a hombre con droga; lo investigan por ataque a barbería

Policías de Guadalupe capturan a Darían Ezequiel, en la colonia Tierra Propia, quien estaría vinculado a un ataque armado que cobró la vida de una persona

Elementos de la Unidad de Investigación Criminal de Guadalupe detuvieron a un hombre, presunto integrante de un grupo delictivo y vinculado a una ejecución de un hombre ocurrida en la colonia Los Encinos, el pasado 4 de agosto.

El hombre identificado como Darían Ezequiel, de 20 años, fue interceptado en medio de un operativo estratégico de policías municipales sobre la calle Del Fortín, en la colonia Tierra Propia.

Varias llamadas anónimas al 911 reportaban la presencia de hombres encapuchados, quienes presuntamente pretendían cometer un delito de alto impacto.

Justo al momento del operativo policiaco dos de los presuntos delincuentes que estaban cerca de él, corrieron para escapar.

Los agentes municipales iniciaron una persecución en infantería y lograron la detención de Darían Ezequiel.

Durante la revisión precautoria le localizaron 60 envoltorios de una sustancia similar al cristal, 13 más de marihuana, una báscula gramera y dinero en efectivo.

De acuerdo con información de la Unidad de Analisis, Darían Ezequiel habría participado en el ataque armado que dejó gravemente herido a un hombre al interior de una barbería de la colonia Los Encinos, quien falleció posteriormente en el hospital.

La barbería es señalada como punto de venta de droga y la víctima tiene antecedentes por delitos contra la salud.

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público por delitos contra la salud y se notificó su posible participación en el homicidio.