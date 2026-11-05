Detienen a hombre con droga; lo investigan por asaltos a tiendas

El detenido, identificado como Roberto Carlos 'N', fue interceptado luego de que adoptara una actitud evasiva al observar a los oficiales

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Un hombre de 34 años fue detenido por elementos de la Policía de Monterrey en posesión de cinco bolsas con hierba verde con características de la mariguana, además de ser investigado por su presunta participación en varios asaltos a tiendas de conveniencia y farmacias.

El detenido, identificado como Roberto Carlos “N”, fue interceptado en el cruce de Xicoténcatl y Heriberto Jara, en la colonia Rubén Jaramillo, luego de que adoptara una actitud evasiva al observar a los oficiales.

Al intentar escapar, el hombre subió al barandal de un domicilio, pero resbaló y fue alcanzado por los policías.

Durante la intervención se le cayeron los cinco envoltorios con la presunta droga.

Al revisar sus antecedentes, las autoridades detectaron que cuenta con registros por robo simple a tiendas de conveniencia durante 2024 y 2025, así como por un asalto con violencia en febrero de este año.

Además, es investigado por tres robos con violencia cometidos entre el 18 y el 21 de octubre en otros establecimientos, ubicados en las colonias Progreso y Benito Juárez.

De acuerdo con las investigaciones, en estos atracos habría participado junto con otros cómplices, quienes presuntamente utilizaban un arma larga para amenazar a los empleados y apoderarse de dinero en efectivo, botellas de vino y cajetillas de cigarros.

El hombre fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey y quedó a disposición de las autoridades correspondientes.