Detienen a hombre con droga ligado a robos a tiendas

El hombre de 35 años fue capturado durante el Operativo Centinela; le encontraron presunta droga cristal, una báscula gramera y dinero en efectivo

Un hombre de 35 años fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Pesquería, luego de que presuntamente le encontraran envoltorios con una sustancia similar al cristal, una báscula gramera y dinero en efectivo, durante un operativo de vigilancia sobre la calle Carabela.

La captura de Luis “N” se realizó como parte del Operativo Centinela, estrategia mediante la cual los policías municipales detectaron al individuo, cuyas características coincidían con las de una persona identificada como objetivo prioritario, por lo que iniciaron labores de seguimiento hasta lograr ubicarlo.

De acuerdo con el reporte policial, durante la intervención los uniformados realizaron una revisión y localizaron entre sus pertenencias varios envoltorios con una sustancia con características similares a la droga conocida como cristal, además de una báscula gramera y efectivo.

Las autoridades informaron que el detenido es investigado por su probable participación en delitos contra la salud y por su posible relación con diversos robos cometidos en tiendas de conveniencia OXXO de Pesquería.

El hombre quedó a disposición de las autoridades competentes, que se encargarán de determinar su situación jurídica y esclarecer si tiene relación con otros delitos.