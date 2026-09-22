Detienen a hombre con droga; investigan su relación con robo

Mario Alberto 'N' es señalado como probable responsable de un robo a negocio en la colonia San Humberto, en Santa Catarina

Un hombre fue detenido por policías de Santa Catarina en posesión de 24 bolsas con una sustancia con características similares al cristal y diversos objetos, presuntamente relacionados con un robo a negocio en la colonia San Humberto.

El detenido fue identificado como Mario Alberto “N”, de 33 años, quien fue interceptado durante labores de prevención y vigilancia en el cruce de las calles Santa María de la Rivera y Cacama, en la colonia Provivienda del Poniente Segundo Sector.

Los hechos se registraron alrededor de las 18:28 horas del 19 de septiembre, cuando los oficiales observaron al hombre junto a un terreno baldío, donde portaba una mochila y una motobomba.

Tras realizar una inspección, los elementos localizaron en una bolsa de su pantalón 24 envoltorios de plástico tipo Ziploc con una sustancia sólida y granulada, con características similares al cristal.

Además, aseguraron una mochila que contenía un compresor para aire acondicionado, una pieza metálica conocida como enfriador EGR y cinco grapadoras de pinzas metálicas.

También fue asegurada una motobomba centrífuga de la marca Evans, junto con una extensión de tubo galvanizado.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, Mario Alberto “N” es señalado como probable responsable de un robo a negocio en la colonia San Humberto, de donde presuntamente fueron sustraídas una escalera, piezas de cobre y cableado de diversa maquinaria.

El hombre quedó a disposición del Ministerio Público por hechos con características de delitos contra la salud, mientras las autoridades investigan su posible relación con el robo.

Será la autoridad correspondiente la encargada de determinar su situación jurídica.