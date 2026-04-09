Detienen a hombre con droga; era buscado por asalto a negocio

De acuerdo con información preliminar, el detenido estaría relacionado con varios asaltos cometidos en distintos negocios del municipio

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Un hombre identificado como Ernesto, de 42 años de edad, alias “El Neto”, fue detenido por elementos de la Policía Municipal de Salinas Victoria tras ser señalado como presunto responsable de un asalto a un negocio, ocurrido a finales del mes de febrero.

Los hechos se registraron en la colonia Bosques de Castilla, donde policías municipales realizaban recorridos de vigilancia cuando detectaron a un individuo que coincidía con las características de un sujeto previamente reportado por robos en comercios del sector.

Durante la intervención, los oficiales lograron sorprender al hombre, a quien al realizarle una revisión preventiva le fueron aseguradas diversas dosis de droga, motivo por el cual fue asegurado de inmediato y puesto bajo custodia.

De acuerdo con información preliminar, el detenido estaría relacionado con varios asaltos cometidos en distintos negocios del municipio, por lo que ya es investigado por su probable participación en otros hechos delictivos similares.

El hombre fue trasladado ante el Ministerio Público, donde se definirá su situación legal, mientras las autoridades continúan con las indagatorias correspondientes para determinar su responsabilidad y establecer si existen más víctimas.