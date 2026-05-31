Detienen a hombre con droga en plaza comercial de San Pedro

El detenido, identificado como Daniel “N”, así como los objetos asegurados, fueron trasladados a las instalaciones del C2 Municipal.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de San Pedro detuvieron a un hombre de 26 años de edad por la presunta posesión de diversas sustancias ilícitas.



La captura se realizó en el estacionamiento de una plaza comercial ubicada en el cruce de las avenidas Diego Rivera y Lázaro Cárdenas, donde policías municipales realizaron una revisión a un vehículo Hyundai color rojo.



Durante la inspección, los oficiales localizaron once bolsas plásticas transparentes que contenían hierba verde y seca con características similares a la marihuana, además de dos tubos cilíndricos que presuntamente contenían cigarros elaborados con la misma sustancia.



Asimismo, fueron asegurados varios cigarros electrónicos y otras sustancias que serán analizadas por las autoridades correspondientes para determinar su composición.

El detenido, identificado como Daniel “N”, así como los objetos asegurados, fueron trasladados a las instalaciones del C2 Municipal, donde se llevarán a cabo las diligencias correspondientes para definir su situación jurídica.