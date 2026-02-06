Detienen a hombre con droga en la Alianza en Monterrey

El detenido fue identificado como Patricio “N” de 29 años, quien junto con lo asegurado fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente

Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones detuvieron a un hombre por presuntos delitos contra la salud durante un operativo realizado en la colonia Alianza en Monterrey.

Detienen a sospechoso tras intentar evadir a detectives

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles 9 de Agosto y 15 de Marzo, cuando detectives asignados a la Subdirección de Investigación de Homicidios observaron a un individuo que, al notar la presencia de la unidad ministerial, intentó evadirlos.

Aseguran presunta droga, báscula y dinero en efectivo

Tras interceptarlo y realizarle una inspección precautoria, los agentes localizaron en una mochila negra 13 dosis de hierba verde seca con características de marihuana, 20 dosis de una sustancia sólida cristalina con características de la droga conocida como cristal, además de una báscula digital y dinero en efectivo.

El detenido fue identificado como Patricio “N” de 29 años, quien junto con lo asegurado fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente para el seguimiento legal del caso.