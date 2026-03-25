Detienen a hombre con droga en col. López Mateos

Los policías identificaron al conductor como Héctor Daniel “N”, de 24 años, localizándole una mochila que contenía diversas dosis de marihuana y cristal

Elementos de policía de Santa Catarina detuvieron a un hombre en posesión de droga tras una persecución, luego de que detectaran un vehículo Nissan Versa color blanco que circulaba a exceso de velocidad y con las luces apagadas, por lo que le marcaron el alto en la colonia Adolfo López Mateos.

El conductor intentó evadir a la autoridad sobre la avenida Luis Donaldo Colosio; sin embargo, fue alcanzado en la carretera Monterrey-Saltillo, a la altura del Callejón del Mármol.

Al realizar una inspección preventiva, los policías identificaron al conductor como Héctor Daniel “N”, de 24 años, localizándole una mochila que contenía diversas dosis de marihuana y cristal, además de pipas de cristal, una báscula gramera, teléfonos celulares y dinero en efectivo.

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica, y el vehículo fue asegurado.