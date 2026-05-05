Detienen a hombre con droga en camioneta blindada

Los policías le marcaron el alto al conductor y al descender para una revisión, le encontraron en la bolsa del pantalón dos envoltorios con hierba verde.

Un hombre fue detenido por elementos de la Policía de Monterrey luego de ser sorprendido en posesión de droga mientras circulaba a bordo de una camioneta blindada que contaba con reporte de participación en hechos delictivos recientes.

La captura se registró en el cruce de las avenidas Eugenio Garza Sada y José María Morelos, en la colonia Caracol. El detenido fue identificado como Yosshua “N”de 26 años de edad.

De acuerdo con el informe policial, los oficiales realizaban labores de vigilancia cuando, a través del sistema de monitoreo del C4, se alertó sobre la presencia de una camioneta Nissan Pathfinder blanca, con placas SFK-154-C, la cual había sido reportada por su presunta participación en detonaciones de arma de fuego ocurridas días antes en la calle Treviño.

Tras ubicar el vehículo en circulación, los policías le marcaron el alto al conductor. Al descender para una revisión, le encontraron en la bolsa del pantalón dos envoltorios con hierba verde con características de la mariguana, así como cuatro cigarrillos con la misma sustancia.

Las autoridades señalaron que la camioneta cuenta con blindaje en los vidrios y que el conductor es investigado por su posible participación en un hecho violento en el que un hombre resultó lesionado por arma de fuego.

El detenido fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey y puesto a disposición del Ministerio Público, mientras continúan las investigaciones correspondientes.