Detienen a hombre con dosis de presuntas drogas en Santiago

Los hechos ocurrieron sobre la carretera a la Cola de Caballo, donde los oficiales observaron al motociclista realizar una maniobra conocida como "caballito"

Un hombre identificado como Zenón "N", de 27 años, alias "El Zenoncillo", fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad de Santiago tras ser sorprendido en posesión de diversas dosis de presuntas drogas cuando circulaba en una motocicleta sin placas.

Los hechos ocurrieron sobre la carretera a la Cola de Caballo, donde los oficiales observaron al motociclista realizar una maniobra conocida como "caballito". Al percatarse de la presencia policial, aceleró con la intención de escapar, aunque fue interceptado metros más adelante.

Durante la inspección, los policías localizaron entre sus pertenencias 13 bolsas con una sustancia con características del cristal, cinco dosis de un polvo blanco con características de cocaína y dinero en efectivo.

De acuerdo con el reporte, el detenido reaccionó con burlas e insultos hacia los oficiales antes de ser asegurado.

El presunto fue puesto a disposición del Ministerio Público especializado en narcomenudeo para continuar con las investigaciones por su probable responsabilidad en delitos contra la salud, mientras que la motocicleta en la que viajaba quedó asegurada.