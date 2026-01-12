Info 7 Logo
VIE 14 FEB
30°

Nuevo León

Detienen a hombre con dosis de drogas en San Nicolás

Por: Esmeralda Valdez

11 Enero 2026, 21:46

Compartir

Los hechos se registraron en la colonia El Mirador, donde los agentes realizaban un despliegue táctico para la detección de actividades ilícitas.

Detienen a hombre con dosis de drogas en San Nicolás

Elementos de Fuerza Civil y de la Agencia Estatal de Investigaciones detuvieron a un hombre en posesión de diversas dosis de droga, durante un operativo de vigilancia en el municipio de San Nicolás.

Los hechos se registraron en la colonia El Mirador, donde los agentes realizaban un despliegue táctico para la detección de actividades ilícitas.

Al circular por el cruce de las calles Abalid y Alcázar, los oficiales detectaron a dos hombres que mostraban una actitud sospechosa y que intentaron huir al notar la presencia policial.

Uno de ellos fue interceptado e identificado como Óscar “N”, de 32 años.

Tras una revisión, los agentes localizaron entre sus pertenencias 60 bolsas con hierba verde y seca con características similares a la marihuana, 45 más con una sustancia sólida y granulada parecida al cristal, además de dos teléfonos celulares.

estupefacientes-2026-en-san-nicolas.jpeg

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.

Comentarios