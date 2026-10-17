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Detienen a hombre con cinco envoltorios de presunta droga

Por: David Torres

16 Octubre 2026, 21:51

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Agentes municipales interceptaron al sospechoso en Valle Oriente tras cometer una falta vial y hallar envoltorios con droga.

Detienen a hombre con cinco envoltorios de presunta droga

Elementos de la Policía de San Pedro detuvieron a un hombre de 35 años tras localizarle cinco envoltorios con una sustancia con características similares al cristal, en el cruce de las calles María Izquierdo y Dr. Atl, del sector Valle Oriente.

En un boletín, la Secretaría de Seguridad Pública municipal indicó que los oficiales realizaban recorridos de prevención y vigilancia cuando observaron al hombre cruzar entre vehículos sin precaución.

La corporación informó que los policías se acercaron para verificar que se encontrara bien; sin embargo, el hombre comenzó a insultarlos, por lo que procedieron a realizar una inspección preventiva.

Durante la revisión, los elementos localizaron en una de las bolsas del pantalón cinco envoltorios de plástico tipo ziploc con una sustancia que presentaba características similares a la droga conocida como cristal.

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El detenido fue identificado como Aarón “N”, de 35 años, a quien, según el reporte oficial, le informaron el motivo de su detención y le dieron lectura de sus derechos.

“La Secretaría de Seguridad Pública de San Pedro mantiene los recorridos de prevención y vigilancia en distintos puntos del municipio, seguimos trabajando por un solo San Pedro unido, seguro y en paz”, indicó la dependencia.

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