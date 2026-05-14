Detienen a hombre con camioneta robada en Pesquería

Los policías confirmaron que el vehículo contaba con reporte de robo desde el pasado 9 de mayo en el mismo municipio de Pesquería

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Pesquería detuvieron a un hombre que presuntamente conducía una camioneta con reporte de robo vigente en la colonia Colinas del Aeropuerto.

La detención ocurrió sobre la Avenida Central y calle San Nicolás, donde oficiales del Grupo de Operaciones Especiales detectaron una camioneta Ford F-150 negra circulando a exceso de velocidad y a punto de provocar un accidente vial, por lo que le marcaron el alto.Tras revisar la información de la unidad mediante la central de radio, los policías confirmaron que el vehículo contaba con reporte de robo desde el pasado 9 de mayo en el mismo municipio de Pesquería.

El conductor, identificado como Sergio “N”, de 36 años, fue detenido por su probable participación en el delito equiparable al robo de vehículo y posteriormente quedó a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica.

La captura se realizó como parte de los recorridos preventivos implementados dentro del Operativo Centinela, estrategia con la que autoridades municipales buscan reforzar la vigilancia y combatir el robo de automóviles en la zona.