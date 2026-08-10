Detienen a hombre con camioneta robada en Monterrey

Policías de Monterrey detuvieron a un hombre de 40 años que conducía una camioneta con reporte de robo en el Centro de la ciudad

Un hombre originario de Honduras fue detenido por elementos de la Policía de Monterrey luego de ser sorprendido cuando conducía una camioneta que contaba con reporte de robo.

La captura de Marlon “N” de 40 años, ocurrió en el cruce de Pino Suárez y Washington, en el Centro de Monterrey.

De acuerdo con el reporte policial, una camioneta Ford gris fue detectada inicialmente por las cámaras del C4 regiomontano, cuando circulaba por Isaac Garza y Ruperto Martínez.

Tras recibir el reporte, los oficiales iniciaron la búsqueda y lograron ubicar la unidad en el cruce de Pino Suárez y Washington, donde le marcaron el alto al conductor.

Al descender del vehículo, los elementos fueron informados por la Central de Radio que la camioneta contaba con reporte de robo desde el pasado 7 de julio, ocurrido en la colonia Francisco I. Madero Norte, en el sector de Tierra y Libertad.

Ante esta situación, Marlon “N” fue detenido y trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica y deslindará las responsabilidades correspondientes.