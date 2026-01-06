Detienen a hombre con camioneta robada en colonia Contry La Silla

La alerta se activó al reconocer las placas de discapacidad del vehículo, el cual fue robado sin violencia de un domicilio

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Un hombre fue detenido en Guadalupe al ser visto circulando en una camioneta con reporte de robo la cual, dijo, había comprado horas antes.

La unidad fue sustraída sin violencia durante la noche del viernes en la colonia Contry La Silla.

El fin de semana, a través de las cámaras de videovigilancia municipales, la autoridad la detectó en circulación.

Fue sobre la avenida Eloy Cavazos donde la camioneta era tripulada por un hombre en compañía de su familia.

Los elementos de la Policía de Guadalupe implementaron un operativo para darle alcance y detenerlo, lo que ocurrió en el cruce de Serafín Peña y Pablo Livas.

Al descender el conductor aseguró desconoce el estatus del vehículo, y refirió tener apenas unas horas con éste tras comprarlo recientemente.

Fue identificado como Damián Alejandro, quien quedó a disposición del Ministerio Público para su investigación.