Detienen a hombre con arma y permiso falso en Santiago

Tras la verificación realizada por el Centro de Inteligencia, SEDENA confirmó que el permiso no estaba registrado y que la serie del arma correspondía a otro

Elementos de la Policía de Santiago detuvieron a un hombre que portaba un arma de fuego al intentar ingresar a un espectáculo público.

Tras ser interrogado, se descubrió que el permiso de portación que presentó era aparentemente falso.

El detenido fue identificado como Kelvin Alexis “N”, de 27 años y originario del municipio de Allende.

Llevaba el arma oculta en la cintura cuando fue abordado por los oficiales.

Al ser cuestionado, el hombre afirmó ser empresario y aseguró portar el arma por motivos de seguridad personal.

Para respaldar su dicho, mostró una credencial y un documento supuestamente emitido por la secretaría de la defensa nacional, en los que constaba un presunto permiso de portación.

Sin embargo, tras la verificación realizada por el Centro de Inteligencia, la SEDENA confirmó que el permiso no estaba registrado oficialmente y que la serie del arma correspondía a otro usuario.

Durante la detención, se le aseguró una pistola semiautomática Smith & Wesson calibre .380, con un cargador abastecido con ocho cartuchos útiles, así como otros cuatro cargadores adicionales, también cargados con ocho cartuchos cada uno, lo que sumó un total de 40 balas.

Kelvin Alexis fue puesto a disposición de la fiscalía general de la república, acusado por la probable comisión de los delitos de portación de arma de fuego sin licencia de uso exclusivo del ejército y uso de documentos falsos.