Detienen a hombre con arma y droga en la colonia Moderna

Un hombre fue detenido por elementos de la Policía de Monterrey, luego de que presuntamente le encontraron un arma de fuego, además de una bolsa con una sustancia similar a la cocaína en piedra, en la colonia Moderna.

El hecho se registró a las 14:10 horas en el cruce de las calles Peral y Cerezo, donde oficiales realizaban patrullaje de vigilancia, cuando observaron una camioneta modelo Denali circulando sospechosamente, por lo que procedieron a marcarle el alto.

Durante la inspección de rutina, los uniformados encontraron los artículos antes mencionados entre sus ropas, además de un arma corta con seis cartuchos útiles.

De inmediato, el sujeto fue detenido y se le aseguraron los artículos, además del vehículo, los cuales fueron puestos a disposición de la autoridad competente.

Estas acciones de los oficiales forman parte de la estrategia Escudo que implementa la actual administración municipal, con el objetivo de brindar una mayor seguridad a los ciudadanos y disminuir los delitos.

El hombre fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición del Ministerio Público.